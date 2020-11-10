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9 ноября в Украине обнаружили 10 179 больных COVID: в МОЗ уточнили

Вторник, 10 ноября 2020, 07:15
9 ноября в Украине обнаружили 10 179 больных COVID: в МОЗ уточнили

За минувшие сутки, 9 ноября, в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 252 человека, умер 191 больной, признали выздоровление 5 514 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и на брифинге, данные мониторинга СНБО

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки у нас подтвержденных случаев 10 179. Я не ошибся. К сожалению, утром возникла техническая ошибка нашего исполнителя: он поставил цифру подозрительных случаев 10 842, но реальная цифра подтвержденных - 10 179. Специально четко рассказал, чтобы никто не искал никакой "зрады", ее не существует".

 

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Из всех 10,2 тысячи нововыявленных больных 410 – дети, 445 – медработники.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в: Донецкой (25), Киевской (24) областях, городе Киев (22), Полтавской (12), Волынской и Сумской (по 11) областях.

За прошедшие сутки сделали 68 962 тестирования, из них методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996. ПЦР-тестов с марта проведено уже 3 691 258

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 479 197 человек, из них выздоровели 214 657 человек, умерли 8 756 больных.

Сейчас коронавирус, по данным Минздрава, имеют 255 784 жителей Украины.

Напомним: Предыдущий антирекорд количества больных, выявленных в сутки, Украина имела 6 ноября - 10 746, а антирекорд летальных случаев был 5 ноября - 201.

9 ноября в мире за сутки диагностировали 482 тысячи больных COVID-19. Украина по количеству новых случаев опустилась с 10-го на 13-е место, а по общему количеству выявленных за время пандемии случаев осталась на 20-м месте.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

УП, обновлено

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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