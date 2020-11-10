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У Києві 747 нових випадків COVID і 22 летальних 

Вівторок, 10 листопада 2020, 09:08

У Києві минулої доби коронавірус виявили у 747 людей, госпіталізували 74 пацієнтів, померли 22 хворих, одужали 337 киян.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram 

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 145, в Дніпровському- 103, у Подільському районі - 82 випадки.

 

Серед нових хворих був 41 медик.

Загалом у понеділок підтвердився діагноз у: 417 жінок (віком від 19 до 83 років), 292 чоловіка (віком від 21 до 89 рокiв), 22 дівчат (від 1 до 17 років), 16 хлопчиків (від 8 місяців до 16 років).

За весь час пандемії в Києві підтвердили 45 667 випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 894 киян, а подолали коронавірусну хворобу 17 004 мешканці Києва.

Нагадаємо: Загалом 9 листопада в Україні зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 252 особи, помер 191 хворий, визнали одужання 5 514 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв
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