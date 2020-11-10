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В Киеве 747 новых случаев COVID и 22 летальных

Вторник, 10 ноября 2020, 10:08

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 747 человек, госпитализировали 74 пациентов, умерли 22 больных, выздоровели 337 киевлян.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 145, в Днепровском- 103, в Подольском районе - 82 случая.

 

Среди новых больных был 41 медик.

Всего в понедельник подтвердился диагноз у: 417 женщин (в возрасте от 19 до 83 лет), 292 мужчин (в возрасте от 21 до 89 лет), 22 девочек (от 1 до 17 лет), 16 мальчиков (от 8 месяцев до 16 лет).

За все время пандемии в Киеве подтвердили 45 667 случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 894 киевлян, а преодолели коронавирусную болезнь 17 004 жителя Киева.

Напомним: В целом 9 ноября в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 252 человека, умер 191 больной, признали выздоровление 5 514 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Темы: Covid-2019коронавирусКиев


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