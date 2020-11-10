Угорщина домовляється з РФ про виробництво російської вакцини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, що угорська фармацевтична компанія і російська влада ведуть переговори про виробництво вакцини проти нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За його словами, переговори між угорським виробником та міністерством охорони здоров'я Росії і Російським фондом прямих інвестицій були "особливо конструктивні і позитивні".

"Рівень безпеки угорської компанії є адекватним, тому початок і потужність можливого виробництва в Угорщині залежать від конкретних дослідницьких і виробничих параметрів", - написав Сійярто на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, "професійні матеріали, необхідні для прийняття рішення, незабаром будуть надані російською стороною".

Днями Сійярто повідомив, що Угорщина почне імпорт російської вакцини проти COVID-19, яка ще не пройшла необхідні випробування, "для остаточного тестування" в грудні.

З кінця січня 2021 року планують збільшити обсяг замовлення.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.