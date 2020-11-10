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Венгрия договаривается с РФ о производстве российской вакцины

Вторник, 10 ноября 2020, 09:37

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что венгерская фармацевтическая компания и российские власти ведут переговоры о производстве вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По его словам, переговоры между венгерским производителем и Министерством здравоохранения России и Российским фондом прямых инвестиций были "особенно конструктивными и позитивными".

"Уровень безопасности венгерской компании является адекватным, поэтому начало и мощность возможного производства в Венгрии зависят от конкретных исследовательских и производственных параметров", - написал Сийярто на своей Facebook-странице.

По его словам, "профессиональные материалы, необходимые для принятия решения, вскоре будут предоставлены российской стороной".

На днях Сийярто сообщил, что Венгрия начнет импорт российской вакцины против COVID-19, которая еще не прошла необходимые испытания, "для окончательного тестирования" в декабре.

С конца января 2021 года планируют увеличить объем заказа.

Европейская комиссия предупредила Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если и попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в том числе из России.

Темы: ВенгрияРосcиявакцинация
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