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У Бразилії призупинили випробування вакцини від COVID-19 через смерть добровольця

Вівторок, 10 листопада 2020, 09:37
У Бразилії призупинили випробування вакцини від COVID-19 через смерть добровольця

У Бразилії через смерть добровольця на фінальному етапі призупинили випробування вакцини від коронавіруса Coronavac.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Тестування вакцини Sinovac Biotech Ltd під назвою Coronavac було зупинено в Бразилії після події, яка сталася 29 жовтня, повідомило у вівторок Агентство охорони здоров'я Бразилії, не повідомивши ніяких додаткових подробиць про те, що сталося".

Деталі: Дослідження перервали доки агентство не вирішить чи слід його продовжити.

Інститут Butantan Сан-Паулу, який співпрацював з Sinovac для виробництва вакцини на місцевому рівні, у своїй заяві повідомив, що здивований цим рішенням і вивчає деталі того, що сталося.

Директор Дімас Ковас сказав в телеінтерв'ю, що один доброволець в ході випробування помер, але смерть не пов'язана з вакциною.

Sinovac впевнена в безпечності своєї вакцини. Компанія заявила, що глава інституту Butantan запевнив її, що подія, яка спричинила припинення випробування, не пов'язана з вакциною.

Нагадаємо: 

  • Один з учасників випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, помер в Бразилії.

Українська правда

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Теми: БразиліявакцинаціяCovid-2019коронавірус
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