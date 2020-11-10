Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бразилии приостановили испытание вакцины от COVID-19 после смерти добровольца

Вторник, 10 ноября 2020, 09:37
В Бразилии приостановили испытание вакцины от COVID-19 после смерти добровольца

В Бразилии из-за смерти добровольца на финальном этапе приостановили испытание вакцины от коронавируса Coronavac.

Источник: bloomberg

Дословно: "Тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd под названием Coronavac было остановлено в Бразилии после события, произошедшего 29 октября, сообщило во вторник Агентство здравоохранения Бразилии, не сообщив никаких дополнительных подробностей о том, что произошло".

Детали: Исследование прервано пока агентство анализирует следует ли его продолжить.

Институт Butantan Сан-Паулу, который сотрудничал с Sinovac для производства вакцины на местном уровне, сказал в своем заявлении, что он удивлен этим решением и изучает детали того, что произошло. Директор Димас Ковас сказал в телеинтервью, что один доброволец в ходе испытания умер, но смерть не связана с вакциной.

Sinovac уверена в безопасности своей вакцины. Компания заявила, что глава института Butantan заверил ее, что событие, вызвавшее приостановку испытания, не связано с вакциной.

Напомним:

  • Один из участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, умер в Бразилии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БразилиявакцинацияCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Бразилия
У Украины снова появился посол в Бразилии
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: