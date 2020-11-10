В Бразилии приостановили испытание вакцины от COVID-19 после смерти добровольца

В Бразилии из-за смерти добровольца на финальном этапе приостановили испытание вакцины от коронавируса Coronavac.

Источник: bloomberg

Дословно: "Тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd под названием Coronavac было остановлено в Бразилии после события, произошедшего 29 октября, сообщило во вторник Агентство здравоохранения Бразилии, не сообщив никаких дополнительных подробностей о том, что произошло".

Детали: Исследование прервано пока агентство анализирует следует ли его продолжить.

Институт Butantan Сан-Паулу, который сотрудничал с Sinovac для производства вакцины на местном уровне, сказал в своем заявлении, что он удивлен этим решением и изучает детали того, что произошло. Директор Димас Ковас сказал в телеинтервью, что один доброволец в ходе испытания умер, но смерть не связана с вакциной.

Sinovac уверена в безопасности своей вакцины. Компания заявила, что глава института Butantan заверил ее, что событие, вызвавшее приостановку испытания, не связано с вакциной.

Напомним: