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Поддержка Зеленского на выборах немного упала, а Порошенко – выросла

Вторник, 10 ноября 2020, 10:43
Поддержка Зеленского на выборах немного упала, а Порошенко – выросла
Фото ОПУ

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский, во втором туре он соревновался бы с пятым президентом Петром Порошенко.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 30 октября по 5 ноября

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)". 

 

Детали: За Петра Порошенко намерены проголосовать 21%, за Юрия Бойко – 17%, за Юлию Тимошенко – 8%, за Игоря Смешко – 6%, за Руслана Кошулинского – 3%, за Олега Ляшко – 2% и за Александра Вилкула – 1%.

Стоит отметить, что, сравнительно с июльским опросом, поддержка Зеленского немного упала (с 37% в июле до 31% в ноябре), а поддержка Порошенко немного возросла (с 15% в июле до 21% в ноябре).

Исследование проходило с 30 октября по 5 ноября. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2020 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляемого Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийвиборысоциология
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