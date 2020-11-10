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У Києві накрили 4 підпільні казино: одне – на воді

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:42
У Києві накрили 4 підпільні казино: одне – на воді

Правоохоронці викрили підпільні гральні заклади у Деснянському та Солом’янському районах столиці.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Один з гральних залів функціонував у приміщенні плавучої споруди, розташованої на технічному водному каналі по вул. Закревського. Два інших розташовувалися на масиві "Лісовий" та неподалік ринку "Фестивальний" на Троєщині.

 

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на вулиці Лобановського у Солом’янському районі Києва.

За результатами обшуків вилучили понад 50 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались незаконні гральні послуги.

Українська правда

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Теми: казиноКиївпрокуратура
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