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В Киеве накрыли 4 подпольных казино: одно – на воде

Вторник, 10 ноября 2020, 13:42

Правоохранители разоблачили подпольные игорные заведения в Деснянском и Соломенском районах столицы.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Один из игровых залов функционировал в помещении плавучего сооружения, расположенного на техническом водном канале по ул. Закревского. Два других располагались на массиве "Лесной" и возле рынка "Фестивальный" на Троещине.

 

Также прекращена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на улице Лобановского в Соломенском районе Киева.

По результатам обысков изъяли более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные игорные услуги.

Украинская правда
Темы: казиноКиевпрокуратура


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