Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве накрыли 4 подпольных казино: одно – на воде

Вторник, 10 ноября 2020, 12:42
В Киеве накрыли 4 подпольных казино: одно – на воде

Правоохранители разоблачили подпольные игорные заведения в Деснянском и Соломенском районах столицы.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Один из игровых залов функционировал в помещении плавучего сооружения, расположенного на техническом водном канале по ул. Закревского. Два других располагались на массиве "Лесной" и возле рынка "Фестивальный" на Троещине.

 

Также прекращена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на улице Лобановского в Соломенском районе Киева.

По результатам обысков изъяли более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные игорные услуги.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: казиноКиевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
казино
Глава Комиссии по азартным играм об идее ликвидировать ведомство: "Что на что мы меняем, я не понял"
Кабмин предлагает ликвидировать комиссию по азартным играм: законопроект уже в Раде
"Упрощенка" для игорного бизнеса: эксперт рассказал, как в Раде в прошлом году протащили необходимую правку
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: