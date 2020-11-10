В Киеве накрыли 4 подпольных казино: одно – на воде
Вторник, 10 ноября 2020, 13:42
Правоохранители разоблачили подпольные игорные заведения в Деснянском и Соломенском районах столицы.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Один из игровых залов функционировал в помещении плавучего сооружения, расположенного на техническом водном канале по ул. Закревского. Два других располагались на массиве "Лесной" и возле рынка "Фестивальный" на Троещине.
Также прекращена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на улице Лобановского в Соломенском районе Киева.
По результатам обысков изъяли более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные игорные услуги.
Украинская правда