Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна готова розгорнути гуманітарні табори на кордоні з Кримом через COVID – Резніков

Вівторок, 10 листопада 2020, 13:13
Україна готова розгорнути гуманітарні табори на кордоні з Кримом через COVID – Резніков
Фото з Facebook Резнікова

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна готова розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону із АР Крим через пандемію COVID-19.

Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за результатами онлайн-зустрічі Резнікова та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янеза Ленарчіча

Дослівно: "Сторони обговорили ситуацію із COVID-19. Зокрема, Олексій Резніков повідомив про готовність України розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону із АР Крим".

Деталі: Повідомляється, що також обговорили питання соціального захисту населення, зокрема, пенсійного забезпечення.

Резніков заявив, що пенсії українським громадянам збережені і нараховуються.

Він також додав, що уряд відмінив обов’язкову верифікацію упродовж 60 діб, а також робить усі необхідні кроки для того, аби громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно.

Крім того, за словами Резнікова, з 10 листопада відкрили два нових КПВВ на Луганщині. А на одному з них – у Щасті – відкрили ще й багатофункціональний сервісний центр, де люди можуть отримати всі адміністративні і соціальні послуги, в тому числі вирішити питання пенсійного забезпечення і зняти готівку.

Чому це важливо: Дані російських властей Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Що було раніше: У Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією Крим через "катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності COVID-19". 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МінТОТКримкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МінТОТ
В Україну повернули депортованого з Маріуполя 17-річного хлопця
В Україну повернули ще двох дітей, депортованих до Росії
Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: