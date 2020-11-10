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Україна готова розгорнути гуманітарні табори на кордоні з Кримом через COVID – Резніков

Вівторок, 10 листопада 2020, 14:13
Фото з Facebook Резнікова

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна готова розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону із АР Крим через пандемію COVID-19.

Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за результатами онлайн-зустрічі Резнікова та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янеза Ленарчіча

Дослівно: "Сторони обговорили ситуацію із COVID-19. Зокрема, Олексій Резніков повідомив про готовність України розгорнути гуманітарні табори біля адмінкордону із АР Крим".

Деталі: Повідомляється, що також обговорили питання соціального захисту населення, зокрема, пенсійного забезпечення.

Резніков заявив, що пенсії українським громадянам збережені і нараховуються.

Він також додав, що уряд відмінив обов’язкову верифікацію упродовж 60 діб, а також робить усі необхідні кроки для того, аби громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно.

Крім того, за словами Резнікова, з 10 листопада відкрили два нових КПВВ на Луганщині. А на одному з них – у Щасті – відкрили ще й багатофункціональний сервісний центр, де люди можуть отримати всі адміністративні і соціальні послуги, в тому числі вирішити питання пенсійного забезпечення і зняти готівку.

Чому це важливо: Дані російських властей Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Що було раніше: У Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією Крим через "катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності COVID-19". 

Українська правда
Теми: МінТОТКримкоронавірус


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