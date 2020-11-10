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Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за COVID – Резников

Вторник, 10 ноября 2020, 14:13
Фото с Facebook Резникова

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина готова развернуть гуманитарные лагеря возле админграницы с АР Крым из-за пандемии COVID-19.

Источник: сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по результатам онлайн-встречи Резникова и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янеза Ленарчича

Дословно: "Стороны обсудили ситуацию с COVID-19. В частности, Алексей Резников сообщил о готовности Украины развернуть гуманитарные лагеря возле админграницы с АР Крым".

Детали: Сообщается, что также обсудили вопросы социальной защиты населения, в том числе, пенсионного обеспечения.

Резников заявил, что пенсии украинским гражданам сохранены и начисляются.

Он также добавил, что правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно.

Кроме того, по словам Резникова, с 10 ноября открыли два новых КПВВ в Луганской области. А на одном из них – в Счастье – открыли еще и многофункциональный сервисный центр, где люди могут получить все административные и социальные услуги, в том числе решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличные.

Почему это важно: Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: МВОТКрымкоронавирус


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