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Туреччина веде переговори щодо контролю за перемир'ям у Нагірному Карабаху

Вівторок, 10 листопада 2020, 15:22

Туреччина продовжує переговори щодо того, як дотримуватися та контролювати режим припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією в Нагірному Карабаху.

Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Виступаючи на пресконференції в Анкарі, Чавушоглу заявив, що угода про завершення конфлікту забезпечить передачу Азербайджану семи регіонів Карабаху, додавши, що Туреччина і надалі підтримуватиме своїх азербайджанських союзників.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

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Теми: ТуреччинаНагірний КарабахЕрдоганвійна


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