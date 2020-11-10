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Турция ведет переговоры о контроле за перемирием в Нагорном Карабахе

Вторник, 10 ноября 2020, 14:22

Турция продолжает переговоры о том, как соблюдать и контролировать режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Чавушоглу заявил, что соглашение о завершении конфликта обеспечит передачу Азербайджану семи регионов Карабаха, добавив, что Турция и впредь "будет поддерживать своих азербайджанских союзников".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это опровергают.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Читайте подробнее: Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине

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Темы: ТурцияНагорный КарабахЭрдоганвойна
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