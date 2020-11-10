Обраний президент США Джо Байден під час телефонних розмов із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорив готовність допомагати Україні.

Джерело: CBS News

Деталі: У розмові з Макроном Байден висловив інтерес до спільної роботи "над вирішенням конфліктів в Україні та в Сирії, над безпекою та розвитком Африки, а також із іранською ядерною програмою".

З Джонсоном Байден обговорював "закріплення демократії та роботу над такими питаннями, як Україна та Балкани".

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