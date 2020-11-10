Байден обговорив питання щодо України з європейськими лідерами
Вівторок, 10 листопада 2020, 22:56
Обраний президент США Джо Байден під час телефонних розмов із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорив готовність допомагати Україні.
Джерело: CBS News
Деталі: У розмові з Макроном Байден висловив інтерес до спільної роботи "над вирішенням конфліктів в Україні та в Сирії, над безпекою та розвитком Африки, а також із іранською ядерною програмою".
З Джонсоном Байден обговорював "закріплення демократії та роботу над такими питаннями, як Україна та Балкани".
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Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.