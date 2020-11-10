Байден обсудил сотрудничество по Украине с европейскими лидерами
Вторник, 10 ноября 2020, 21:56
Избранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном обсудил готовность помогать Украине.
Источник: CBS News
Детали: В разговоре с Макроном Байден выразил интерес к совместной работе "над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой".
С Джонсоном Байден обсуждал "закрепления демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы".
Читайте также: Президент Джо Байден: что изменят для Украины результаты выборов в США
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.