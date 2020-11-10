Байден обсудил сотрудничество по Украине с европейскими лидерами

Избранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном обсудил готовность помогать Украине.

Источник: CBS News

Детали: В разговоре с Макроном Байден выразил интерес к совместной работе "над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой".

С Джонсоном Байден обсуждал "закрепления демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы".

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Напомним: