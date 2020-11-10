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Байден обсудил сотрудничество по Украине с европейскими лидерами

Вторник, 10 ноября 2020, 21:56
Байден обсудил сотрудничество по Украине с европейскими лидерами

Избранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном обсудил готовность помогать Украине.

Источник: CBS News

Детали: В разговоре с Макроном Байден выразил интерес к совместной работе "над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой".

С Джонсоном Байден обсуждал "закрепления демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы".

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Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

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Темы: БайденУкраинаСШАВеликобританияФранция
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