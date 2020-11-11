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За добу в Україні 10,6 тисячі нових хворих на COVID і 6,8 тисячі одужань

Середа, 11 листопада 2020, 07:19
За добу в Україні 10,6 тисячі нових хворих на COVID і 6,8 тисячі одужань
УП

За добу 10 листопада в Україні діагностували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 453 осіб, помер 191 хворий, одужали 6 802 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

З усіх 10,6 тисячі нових хворих 350 - діти, 493 - медпрацівники.

Летальних випадків найбільше зафіксували у Києві (20), Львівській (17),  Київській (16), Житомирській (14), Полтавській (12), Харківській, Одеській та Донецькій (по 11) областях.

 

За минулу добу здійснено 73 285 тестувань, і зних методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377. Із березня методом ПЛР проведено 3 735 166 тестувань. 

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 489 808 осіб, з них 221 459 осіб одужали, а 8 947 померли.

Нагадаємо: 10 листопада в світі за добу діагностували 542 тисячі хворих на COVID-19, померли 9,2 тисячі пацієнтів із коронавірусом. 

Україна за кількістю нових випадків стала 13-ю в світі і 8-ю в Європі, а за загальним числом виявлених за час пандемії хворих лишається 20-ю у світі та 9-ю в Європі. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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