Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в Украине 10,6 тысячи новых больных COVID и 6,8 тысячи выздоровлений

Среда, 11 ноября 2020, 07:19
За сутки в Украине 10,6 тысячи новых больных COVID и 6,8 тысячи выздоровлений
УП

За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Из всех 10,6 тысячи новых больных 350 - дети, 493 - медработники.

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Киеве (20), Львовской (17), Киевской (16), Житомирской (14), Полтавской (12), Харьковской, Одесской и Донецкой (по 11) областях.

 

За минувшие сутки совершено 73 285 тестирований, и из них методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377. С марта методом ПЦР проведено 3 735 166 тестирований.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 489 808 человек, из них 221 459 человек выздоровели, а 8 947 умерли.

Напомним: 10 ноября в мире за сутки диагностировали 542 тысячи больных COVID-19, умерли 9,2 тысячи пациентов с коронавирусом.

Украина по количеству новых случаев стала 13-й в мире и 8-й в Европе, а по общему числу выявленных за время пандемии больных остается 20-й в мире и 9-й в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: