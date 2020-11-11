Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За сутки в Украине 10,6 тысячи новых больных COVID и 6,8 тысячи выздоровлений

Среда, 11 ноября 2020, 08:19
УП

За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Из всех 10,6 тысячи новых больных 350 - дети, 493 - медработники.

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Киеве (20), Львовской (17), Киевской (16), Житомирской (14), Полтавской (12), Харьковской, Одесской и Донецкой (по 11) областях.

 

За минувшие сутки совершено 73 285 тестирований, и из них методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377. С марта методом ПЦР проведено 3 735 166 тестирований.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 489 808 человек, из них 221 459 человек выздоровели, а 8 947 умерли.

Напомним: 10 ноября в мире за сутки диагностировали 542 тысячи больных COVID-19, умерли 9,2 тысячи пациентов с коронавирусом.

Украина по количеству новых случаев стала 13-й в мире и 8-й в Европе, а по общему числу выявленных за время пандемии больных остается 20-й в мире и 9-й в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Covid-2019
МОЗ уточнил, какие плановые госпитализации и операции будут проводить в условиях COVID-19
Карантин выходного дня: малое и среднее предпринимательство станет еще более убыточным
США одобрили лечение COVID-19 первым препаратом на основе антител
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...