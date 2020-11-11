За сутки в Украине 10,6 тысячи новых больных COVID и 6,8 тысячи выздоровлений

За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Из всех 10,6 тысячи новых больных 350 - дети, 493 - медработники.

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Киеве (20), Львовской (17), Киевской (16), Житомирской (14), Полтавской (12), Харьковской, Одесской и Донецкой (по 11) областях.

За минувшие сутки совершено 73 285 тестирований, и из них методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377. С марта методом ПЦР проведено 3 735 166 тестирований.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 489 808 человек, из них 221 459 человек выздоровели, а 8 947 умерли.

Напомним: 10 ноября в мире за сутки диагностировали 542 тысячи больных COVID-19, умерли 9,2 тысячи пациентов с коронавирусом.

Украина по количеству новых случаев стала 13-й в мире и 8-й в Европе, а по общему числу выявленных за время пандемии больных остается 20-й в мире и 9-й в Европе.

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