У Києві за добу понад 900 нових хворих на COVID і 20 смертей

За минулу добу у столиці лабораторно підтвердили 965 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей".

Деталі: Серед нових хворих 547 жінок віком від 18 до 88 років, 358 чоловіків віком від 18 до 89 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Захворів також 31 медик.



До лікарень госпіталізували 92 людини.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському (110), у Дніпровському (109) та в Деснянському (106) районах.

Станом на 11 листопада у столиці вже 46 632 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 914 киян. Подолали хворобу 17 473 мешканці Києва, з них 469 за минулу добу.

У стаціонарах медзакладів столиці лікуються 2038 хворих на коронавірус, із них 31 дитина.



697 пацієнтів – у важкому стані, кисневу підтримку отримують 894 хворих, під апаратами ШВЛ – 31 людина та 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легень.

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