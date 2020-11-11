Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві за добу понад 900 нових хворих на COVID і 20 смертей

Середа, 11 листопада 2020, 09:34
У Києві за добу понад 900 нових хворих на COVID і 20 смертей
Фото КМДА

За минулу добу у столиці лабораторно підтвердили 965 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей".

Деталі: Серед нових хворих 547 жінок віком від 18 до 88 років, 358 чоловіків віком від 18 до 89 років,  28 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Захворів також 31 медик.

До лікарень госпіталізували 92 людини.  

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському (110), у Дніпровському (109) та в Деснянському (106) районах.

Станом на 11 листопада у столиці вже 46 632 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 914 киян. Подолали хворобу 17 473 мешканці Києва, з них 469 за минулу добу.

У стаціонарах медзакладів столиці лікуються 2038 хворих на коронавірус, із них 31 дитина. 

697 пацієнтів – у важкому стані, кисневу підтримку отримують 894 хворих, під апаратами ШВЛ – 31  людина та 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легень.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 10 листопада в Україні діагностували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 453 осіб, помер 191 хворий, одужали 6 802 особи.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: