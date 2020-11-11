У Києві за добу понад 900 нових хворих на COVID і 20 смертей
За минулу добу у столиці лабораторно підтвердили 965 нових випадків захворювання на коронавірус, 20 людей померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей".
Деталі: Серед нових хворих 547 жінок віком від 18 до 88 років, 358 чоловіків віком від 18 до 89 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Захворів також 31 медик.
До лікарень госпіталізували 92 людини.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському (110), у Дніпровському (109) та в Деснянському (106) районах.
Станом на 11 листопада у столиці вже 46 632 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 914 киян. Подолали хворобу 17 473 мешканці Києва, з них 469 за минулу добу.
У стаціонарах медзакладів столиці лікуються 2038 хворих на коронавірус, із них 31 дитина.
697 пацієнтів – у важкому стані, кисневу підтримку отримують 894 хворих, під апаратами ШВЛ – 31 людина та 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легень.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 10 листопада в Україні діагностували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 453 осіб, помер 191 хворий, одужали 6 802 особи.