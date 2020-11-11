В Киеве за сутки более 900 новых больных COVID и 20 смертей
За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили 965 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек".
Детали: Среди новых больных 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Заболел также 31 медик.
В больницы госпитализировали 92 человека.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском (110), в Днепровском (109) и в Деснянском (106) районах.
По состоянию на 11 ноября в столице уже 46 632 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 914 киевлян. Преодолели болезнь 17473 жителя Киева, из них 469 за минувшие сутки.
В стационарах медучреждений столицы лечатся 2038 больных коронавирусом, из них 31 ребенок.
697 пациентов – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 894 больных, под аппаратами ИВЛ – 31 человек и 51 пациент – на неинвазивной искусственной вентиляции легких.
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Предыстория:
- За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека.