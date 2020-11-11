В Киеве за сутки более 900 новых больных COVID и 20 смертей

За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили 965 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек".

Детали: Среди новых больных 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Заболел также 31 медик.

В больницы госпитализировали 92 человека.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском (110), в Днепровском (109) и в Деснянском (106) районах.

По состоянию на 11 ноября в столице уже 46 632 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 914 киевлян. Преодолели болезнь 17473 жителя Киева, из них 469 за минувшие сутки.

В стационарах медучреждений столицы лечатся 2038 больных коронавирусом, из них 31 ребенок.

697 пациентов – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 894 больных, под аппаратами ИВЛ – 31 человек и 51 пациент – на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: