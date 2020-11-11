Дом-монстр на Подоле: ОАСК обязал выдать сертификат готовности

Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на скандально известное здание в центре Киева, построенное с превышением этажности на ул. Нижний Вал 27-29.

Источник: решение судьи Окружного административного суда Киева Павла Григоровича от 4 ноября, "Наші гроші"

Детали: Фирма обратилась к ГАСИ с заявлением о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдачу сертификата на объект: "Строительство жилищно-офисного комплекса со встроенными помещениями общественного питания и подземным паркингом на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе города Киева (корректировка)".

13 августа 2020 года ООО "Патели Лизинг" получила отказ ГАСИ. После этого компания обратилась в суд.

По мнению фирмы, она для получения сертификата готовности дома к эксплуатации совершила все законодательно предусмотренные действия, а ГАСИ настаивает, что фирма не допустила ее должностных лиц к осмотру дома, лишив инспекцию возможности осуществить процедурные моменты по проверке документов, а также проверку соответствия объекта проектной документации, требованиям строительных норм, стандартов и правил.

Рассмотрев материалы дела, суд указал, что в отказе ГАСИ сослалась на пункт "не предоставлены документы, необходимые для принятия решения". Суд отметил, что ГАСИ при этом не обосновала, какие конкретно документы не были предоставлены.

При этом суд заявил, что единственным законодательно значимым документом, необходимым для принятия Госархстройинспекцией решения о выдаче сертификата, является Акт готовности объекта к эксплуатации. Застройщик такой Акт от 20.07.2020 предоставил вместе с заявлением.

Судья Павел Григорович отметил, что этот акт следует считать достоверным, поскольку другого не доказано. По мнению суда, по содержанию и форме он полностью соответствует требованиям, установленным для данного вида документа.

Кроме того, суд отметил, что представители ГАСИ не предоставили каких-либо материалов фото или видео, или иной фиксации недопуска на объект.

Суд добавил, что принимает во внимание то, что при выдаче разрешения на выполнение строительных работ в 2012 году ГАСИ уже проверила и приняла всю проектную документацию и другие документы.

В результате, суд признал противоправным и постановил отменить решение ГАСИ об отказе в выдаче сертификата о готовности дома к эксплуатации от 13.08.2020, обязал ГАСИ выдать застройщику сертификат готовности дома к эксплуатации, а также внести соответствующие сведения в госреестр.

Пока данных об апелляционном обжаловании этого решения ОАСК нет.

Справка: Собственниками ООО "Патели Лизинг" является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.

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