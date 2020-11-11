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Появился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Среда, 11 ноября 2020, 10:27
Появился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Если бы президентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку получил бы действующий президент Владимир Зеленский - 33,3% среди тех, кто определился с кандидатом.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного с 17 по 24 октября

Детали: По результатам опроса, Зеленский по прежнему лидирует среди кандидатов в президенты - 33,3%, вторым, как и на выборах 2019 года, остается 5-й президент Петр Порошенко - 17,3%.

Третья в рейтинге лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 11,1%.

Далее представитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко - 10,5% и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 9,5%.

Кроме того, в рейтинг включили главу политсовета "ОПЗЖ" кума президента России Виктора Медведчука - 8,8%.

В общем двух кандидатов от "ОПЗЖ" готовы поддержать почти 20% украинцев, которые определились с выбором.

 

Опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года Киевским международным институтом социологии методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 1502 респондента в возрасте от 18 лет по всей территории страны, кроме тех, которые временно не контролируются властью - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% - для показателей близких к 25%, 1.7% - для показателей близких к 10%, 1.1% - для показателей близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМедведчукОПЗЖвиборырейтинг
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