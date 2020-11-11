Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" опустилася на третє місце в рейтингу партій – КМІС

Середа, 11 листопада 2020, 10:26
Слуга народу опустилася на третє місце в рейтингу партій – КМІС
Фото СН з Facebook

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту могли б пройти 6 партій, при цьому "Слуга народу" була лиш третьою у рейтингу політсил.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 17 по 24 жовтня та з 5 по 8 листопада

Деталі: За даними соціологів, партію "ОПЗЖ" готові підтримати 22,1% тих, хто визначився з вибором, "Європейську солідарність" – 19,3%, "Слугу народу" – 18,7%, "Батьківщину" – 9,3%, "Силу і Честь" – 6,6%, Радикальну партію – 5,4%.

 

"Голос" готові підтримати 4,7% виборців, інші партії також не долають 5% бар’єр.  

Опитування тривало протягом жовтня – листопада, польовий етап проходив з 17 по 24 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкового генерування мобільних номерів опитали 1502 респонденти, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.

Після опрацювання результатів упродовж 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставити декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.  

Передісторія: 

  • Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, якби парламентські вибори проводилися найближчим часом, то відносно більшу підтримку виборців отримали би "Слуга народу" (28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та "Європейська солідарність" (21%). За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові голосувати 16,5%, за ВО "Батьківщина" – 8%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяВерховна Радавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
соціологія
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Сварки під час війни: як підготуватися до нового "сезону"
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: