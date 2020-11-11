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"Слуга народу" опустилася на третє місце в рейтингу партій – КМІС

Середа, 11 листопада 2020, 11:26
Фото СН з Facebook

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту могли б пройти 6 партій, при цьому "Слуга народу" була лиш третьою у рейтингу політсил.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 17 по 24 жовтня та з 5 по 8 листопада

Деталі: За даними соціологів, партію "ОПЗЖ" готові підтримати 22,1% тих, хто визначився з вибором, "Європейську солідарність" – 19,3%, "Слугу народу" – 18,7%, "Батьківщину" – 9,3%, "Силу і Честь" – 6,6%, Радикальну партію – 5,4%.

 

"Голос" готові підтримати 4,7% виборців, інші партії також не долають 5% бар’єр.  

Опитування тривало протягом жовтня – листопада, польовий етап проходив з 17 по 24 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкового генерування мобільних номерів опитали 1502 респонденти, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.

Після опрацювання результатів упродовж 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставити декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.  

Передісторія: 

  • Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, якби парламентські вибори проводилися найближчим часом, то відносно більшу підтримку виборців отримали би "Слуга народу" (28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та "Європейська солідарність" (21%). За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові голосувати 16,5%, за ВО "Батьківщина" – 8%.

Українська правда
Теми: соціологіяВерховна Радавибори


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