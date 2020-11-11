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"Слуга народа" опустилась на третье место в рейтинге партий – КМИС

Среда, 11 ноября 2020, 11:26
Фото СН с Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы пройти 6 партий, при этом "Слуга народа" была только третьей в рейтинге политсил.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября

Детали: По данным социологов, партию "ОПЗЖ" готовы поддержать 22,1% тех, кто определился с выбором, "Европейскую солидарность" – 19,3%, "Слугу народа" – 18,7%, "Батькивщину" – 9,3 %, "Силу и Честь" – 6,6%, Радикальную партию – 5,4%. 

 

"Голос" готовы поддержать 4,7% избирателей, остальные партии также не преодолевают 5% барьер.

Опрос проводился в течение октября – ноября, полевой этап проходил с 17 по 24 октября. Методом телефонных интервью на основании случайного генерирования мобильных номеров опросили 1502 респондента, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

После обработки результатов в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставить несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Предыстория: 

  • Согласно последнему опросу Центра Разумкова, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее время, то относительно большую поддержку избирателей получили бы политическая партия "Слуга народа" (28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать) и "Европейская солидарность" (21%). Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 16,5%, а ВО "Батькивщина" – 8%.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная Радавиборы


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