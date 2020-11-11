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"Слуга народу" відреагувала на затримання свого кандидата: очікуємо на справедливий вирок

Середа, 11 листопада 2020, 11:37

"Слуга народу" очікує на справедливий вирок для Михайла Попелича – новообраного від партії голови Воловецької ОТГ на Закарпатті, якого підозрюють у вимаганні хабара.

Джерело: очільник політичної сили Олександр Корнієнко, якого цитують офіційні сторінки СН у соцмережах

Пряма мова: "Незалежно від партійної приналежності, хабарники й ті, хто розкрадає бюджети, мають бути суворо покарані. Ми не поділяємо чиновників на "своїх" і "чужих". "Слуга Народу" повністю підтримує справедливе розслідування справи та разом із усім суспільством очікує справедливих вироків за можливі корупцію і хабарництво".

Деталі: За словами Корнієнка, "навіть найретельніший добір кандидатів не гарантує їхньої стовідсоткової доброчесності".

Однак "імунітету" від переслідувань за корупцію та інші злочини не матиме ніхто, запевнив політик.

Що передувало: На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії "Слуга Народу" голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, за підозрою у вимаганні хабаря.

Теми: Слуга народухабарЗакарпаттявибори


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