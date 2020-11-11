"Слуга народа" отреагировала на задержание своего кандидата: ожидаем справедливый приговор

"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для Михаила Попелича - новоизбранного от партии главы Воловецкой ОТГ на Закарпатье, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Источник: глава политической силы Александр Корниенко, которого цитируют официальные страницы СН в соцсетях

Прямая речь: "Независимо от партийной принадлежности, взяточники и те, кто разворовывает бюджеты, должны быть строго наказаны. Мы не разделяем чиновников на "своих" и "чужих". "Слуга народа" полностью поддерживает справедливое расследование дела и вместе со всем обществом ожидает справедливых приговоров за возможные коррупцию и взяточничество".

Детали: По словам Корниенко, "даже тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добродетели".

Однако "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления не будет ни у кого, заверил политик.

Что предшествовало: На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" голову Воловецкой ОТО Михаила Попелича по подозрению в вымогательстве взятки.