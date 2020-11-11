Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" отреагировала на задержание своего кандидата: ожидаем справедливый приговор

Среда, 11 ноября 2020, 10:37
Слуга народа отреагировала на задержание своего кандидата: ожидаем справедливый приговор

"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для Михаила Попелича - новоизбранного от партии главы Воловецкой ОТГ на Закарпатье, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Источник: глава политической силы Александр Корниенко, которого цитируют официальные страницы СН в соцсетях

Прямая речь: "Независимо от партийной принадлежности, взяточники и те, кто разворовывает бюджеты, должны быть строго наказаны. Мы не разделяем чиновников на "своих" и "чужих". "Слуга народа" полностью поддерживает справедливое расследование дела и вместе со всем обществом ожидает справедливых приговоров за возможные коррупцию и взяточничество".

Детали: По словам Корниенко, "даже тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добродетели".

Однако "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления не будет ни у кого, заверил политик.

Что предшествовало: На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" голову Воловецкой ОТО Михаила Попелича по подозрению в вымогательстве взятки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народавзяткаЗакарпатьевиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: