Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримали підозрюваного в убивстві відомого херсонського бізнесмена

Середа, 11 листопада 2020, 10:51
Затримали підозрюваного в убивстві відомого херсонського бізнесмена

Правоохоронці затримали чоловіка, якому раніше заочно було повідомлено про підозру у організації та готуванні вбивства відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка у квітні 2018 року.

Джерело: прокуратура Херсонської області, поліція Херсонщини

Деталі: Підозрюваного затримали в результаті спецоперації 11 листопада в Дніпрі.

 

За даними слідства, підозрюваний виконував роль посередника між замовником та виконавцями замовного вбивства.

Затриманого доставлять до Херсонського міського суду для обрання йому запобіжного заходу. За погодженням з обласною прокуратурою слідчі клопотатимуть про арешт на 60 днів без права внесення застави.

Українська правда
Теми: вбивствоХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вбивство
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: