Затримали підозрюваного в убивстві відомого херсонського бізнесмена

Правоохоронці затримали чоловіка, якому раніше заочно було повідомлено про підозру у організації та готуванні вбивства відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка у квітні 2018 року.

Джерело: прокуратура Херсонської області, поліція Херсонщини

Деталі: Підозрюваного затримали в результаті спецоперації 11 листопада в Дніпрі.

За даними слідства, підозрюваний виконував роль посередника між замовником та виконавцями замовного вбивства.

Затриманого доставлять до Херсонського міського суду для обрання йому запобіжного заходу. За погодженням з обласною прокуратурою слідчі клопотатимуть про арешт на 60 днів без права внесення застави.