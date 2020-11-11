Задержан подозреваемый в убийстве известного херсонского бизнесмена

Правоохранители задержали мужчину, которому ранее заочно было сообщено о подозрении в организации и подготовке убийства известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко в апреле 2018 года.

Источник: прокуратура Херсонской области, полиция Херсонщины

Детали: Подозреваемого задержали в результате спецоперации 11 ноября в Днипре.

По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства.

Задержанного доставят в Херсонский городской суд для избрания ему меры пресечения. По согласованию с областной прокуратурой следователи будут ходатайствовать об аресте на 60 дней без права внесения залога.