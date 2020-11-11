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Топ-дипломат ЄС привітав угоду, за якою Росія ввела миротворців у Карабах

Середа, 11 листопада 2020, 11:26

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що угода Росії, Вірменії та Азербайджану дозволить зупинити загибель людей і може стати кроком до всеосяжного врегулювання в регіоні.

Про це йдеться у заяві Борреля, оприлюдненій Брюсселем у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю припинення бойових дій в Нагірному Карабаху і навколо нього. Припинення вогню, погоджене за посередництва Росії у понеділок між Вірменією і Азербайджаном, допоможе запобігти подальшій загибель людей і, сподіваюся, стане першим кроком до всеосяжного врегулювання", - сказано у заяві дипломата.

"Тепер потрібні подальші переговори, щоб гарантувати стійкість врегулювання", - підкреслив Боррель.

Він додав, що Євросоюз продовжує підтримувати існуючий формат переговорів в рамках Мінської групи ОБСЄ та готовий сприяти зусиллям з реалізації угод заради мирного і процвітаючого розвитку всього Південно-Кавказького регіону.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

12 транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими вирушили у вівторок з Росії в Нагірний Карабах.

Читайте також – "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні"

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний КарабахЄСРосіямиротворці
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