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Топ-дипломат ЕС приветствовал соглашение, по которому Россия ввела миротворцев в Карабах

Среда, 11 ноября 2020, 12:26

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что соглашение России, Армении и Азербайджана позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе.

Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном Брюсселем во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него. Прекращение огня, согласованное при посредничестве России в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшую гибель людей и, надеюсь, станет первым шагом к всеобъемлющему урегулированию", - говорится в заявлении дипломата.

"Теперь нужны дальнейшие переговоры, чтобы гарантировать устойчивость урегулирования", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что Евросоюз продолжает поддерживать существующий формат переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и готов содействовать усилиям по реализации соглашений ради мирного и процветающего развития всего Южно-Кавказского региона.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

12 транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными отправились во вторник из России в Нагорный Карабах.

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Темы: Нагорный КарабахЕСРосcиямиротворцы


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