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Україна вважає війну у Нагірному Карабаху завершеною

Середа, 11 листопада 2020, 12:55

Міністерство закордонних справ України у середу опублікувало заяву, у якій визнало війну у Нагірному Карабаху завершеною. 

Заява "у зв’язку із завершенням війни в Нагірному Карабасі" оприлюднена на офіційному сайті відомства, повідомляє "Європейська правда". 

МЗС наголосило, що Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту. 

"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права", - сказано у заяві.

Міністерство додало, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджану в міжнародно визнаних кордонах. 

"Цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - сказано в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

12 транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими вирушили у вівторок з Росії в Нагірний Карабах.

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Теми: УкраїнаНагірний КарабахВірменія


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