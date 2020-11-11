Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна вважає війну у Нагірному Карабаху завершеною

Середа, 11 листопада 2020, 11:55
Україна вважає війну у Нагірному Карабаху завершеною

Міністерство закордонних справ України у середу опублікувало заяву, у якій визнало війну у Нагірному Карабаху завершеною. 

Заява "у зв’язку із завершенням війни в Нагірному Карабасі" оприлюднена на офіційному сайті відомства, повідомляє "Європейська правда". 

МЗС наголосило, що Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту. 

"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права", - сказано у заяві.

Міністерство додало, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджану в міжнародно визнаних кордонах. 

"Цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - сказано в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

12 транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими вирушили у вівторок з Росії в Нагірний Карабах.

Читайте також – "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні"

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаНагірний КарабахВірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Україна
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: