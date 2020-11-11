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Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

Среда, 11 ноября 2020, 11:55
Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

Министерство иностранных дел Украины в среду опубликовало заявление, в котором признало войну в Нагорном Карабахе завершенной.

Заявление "в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе" обнародовано на официальном сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

МИД отметил, что Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", - сказано в заявлении.

Министерство добавило, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

12 транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными отправились во вторник из России в Нагорный Карабах.

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Темы: УкраинаНагорный КарабахАрмения
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