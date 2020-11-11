Половина українців підтримує вступ до ЄС, 41% за членство в НАТО
Вступ України до Євросоюзу підтримують 49% українців, тоді як членства у НАТО прагнуть трохи менше - 41%.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), презентовані в середу на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".
49% українців вважають, що Україна має прагнути вступу до Європейського Союзу.
27% виступають за неприєднання ні до ЄС, ні до Євразійського економічного союзу, 13,8% підтримують вступ до ЄврАзЕС.
41% українців вважають, що країна має прагнути до членства в НАТО.
37,1% заявили, що Україна має бути нейтральною чи позаблоковою державою, 13% виступили за членство в Організації договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.
Опитування було проведене з 17 по 24 жовтня методом CATI, телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду України територіях.
Під час дослідження було опитано 1502 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,6%.