Половина українців підтримує вступ до ЄС, 41% за членство в НАТО

Вступ України до Євросоюзу підтримують 49% українців, тоді як членства у НАТО прагнуть трохи менше - 41%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), презентовані в середу на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

49% українців вважають, що Україна має прагнути вступу до Європейського Союзу.

27% виступають за неприєднання ні до ЄС, ні до Євразійського економічного союзу, 13,8% підтримують вступ до ЄврАзЕС.

41% українців вважають, що країна має прагнути до членства в НАТО.

37,1% заявили, що Україна має бути нейтральною чи позаблоковою державою, 13% виступили за членство в Організації договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Опитування було проведене з 17 по 24 жовтня методом CATI, телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду України територіях.

Під час дослідження було опитано 1502 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,6%.