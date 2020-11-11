Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Половина українців підтримує вступ до ЄС, 41% за членство в НАТО

Середа, 11 листопада 2020, 13:23

Вступ України до Євросоюзу підтримують 49% українців, тоді як членства у НАТО прагнуть трохи менше - 41%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), презентовані в середу на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

49% українців вважають, що Україна має прагнути вступу до Європейського Союзу. 

27% виступають за неприєднання ні до ЄС, ні до Євразійського економічного союзу, 13,8% підтримують вступ до ЄврАзЕС.

41% українців вважають, що країна має прагнути до членства в НАТО. 

37,1% заявили, що Україна має бути нейтральною чи позаблоковою державою, 13% виступили за членство в Організації договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Опитування було проведене з 17 по 24 жовтня методом CATI, телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду України територіях.

Під час дослідження було опитано 1502 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,6%.

Теми: соціологіяНАТОЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні запроваджують локдаун вихідного дня

У Єревані мітинги, сутички й затримання. Люди вимагають відставки Пашиняна

Україна вважає війну у Нагірному Карабаху завершеною

інфографікаЗ'явився новий президентський рейтинг: лідер і головний опонент не змінилися

інфографіка "Слуга народу" опустилася на третє місце в рейтингу партій – КМІС

КС відкрив провадження через питання про "штраф Зеленського"

Усі новини...
соціологія
"Слуга народу" опустилася на третє місце в рейтингу партій – КМІС
Зеленському довіряють найбільше, а Єрмаку і Венедіктовій - найменше
Підтримка Зеленського на виборах дещо впала, а Порошенка – зросла
Останні новини
15:02
Держава має сплачувати лікарняний, якщо людина йде на самоізоляцію через COVID-19 – Шмигаль
15:01
НАЗК просить Раду про дві речі для розблокування роботи після рішення КС
14:45
Як постраждає реклама у медіа у 2020 році - дослідження
14:33
Єврокомісія уклала контракт на купівлю мільйонів доз вакцини, яка показала 90% ефективності
14:30
Бізнес може не витримати "карантину вихідного дня" – ЄБА
14:22
В Україні запроваджують локдаун вихідного дня
14:15
фотоРосіянин після української колонії пробирався додому лісами Чернігівщини
14:11
Ердоган заявив про домовленість з РФ щодо спільного центру контролю за перемир’ям у Карабаху
14:08
Папа Франциск пообіцяв викорінити сексуальне насильство в церкві після скандального звіту
14:03
За рік частка "зеленої" енергетики в Україні зросла на 110%
Усі новини...