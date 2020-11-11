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Половина украинцев поддерживает вступление в ЕС, 41% за членство в НАТО

Среда, 11 ноября 2020, 12:23

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше - 41%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

49% украинцев считают, что Украина должна стремиться у вступлению в Европейский Союз.

27% выступают за неприсоединение ни в ЕС, ни к Евразийскому экономическому союзу, 13,8% поддерживают вступление в ЕврАзЭС.

41% украинцев считают, что страна должна стремиться к членству в НАТО.

37,1% заявили, что Украина должна быть нейтральным или внеблоковым государством, 13% выступили за членство в Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Опрос был проведен с 17 по 24 октября методом CATI, телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных правительству Украины территориях.

В ходе исследования было опрошено 1502 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

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Темы: социологияНАТОЕС
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