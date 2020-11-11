Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Половина украинцев поддерживает вступление в ЕС, 41% за членство в НАТО

Среда, 11 ноября 2020, 13:23

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше - 41%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

49% украинцев считают, что Украина должна стремиться у вступлению в Европейский Союз.

27% выступают за неприсоединение ни в ЕС, ни к Евразийскому экономическому союзу, 13,8% поддерживают вступление в ЕврАзЭС.

41% украинцев считают, что страна должна стремиться к членству в НАТО.

37,1% заявили, что Украина должна быть нейтральным или внеблоковым государством, 13% выступили за членство в Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Опрос был проведен с 17 по 24 октября методом CATI, телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных правительству Украины территориях.

В ходе исследования было опрошено 1502 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Темы: социологияНАТОЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
социология
"Слуга народа" опустилась на третье место в рейтинге партий – КМИС
Зеленскому доверяют больше всех, а Ермаку и Венедиктовой - меньше всех
Поддержка Зеленского на выборах немного упала, а Порошенко – выросла
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!