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Карантин "вихідного дня" буде до кінця року – джерела

Середа, 11 листопада 2020, 15:16
Карантин вихідного дня буде до кінця року – джерела
Фото КМДА

Карантин "вихідного дня" запровадять до 31 грудня.

Джерело: джерела "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я

Пряма мова: "Карантин "вихідного дня" буде з 00 годин суботи до 00 годин понеділка. Термін, як і весь карантин, поки до 31 грудня".

Деталі: За словами співрозмовника, рішення про карантин "вихідного дня" до 31 грудня вже є, але його просто не оформили постановою.

Він уточнив, що продовження карантину "вихідного дня" після нового року буде залежати від епідситуації.  

Що було раніше: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

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Олександр Шумілін, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірускарантин
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