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Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Среда, 11 ноября 2020, 15:26

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Источник: заседание правительства в среду

Детали: За постановление проголосовали все, кроме министра культуры Александра Ткаченко, который воздержался.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, общий карантин будет содержать ограничения, которые до сих пор действовали для регионов "оранжевой" зоны.

Министр напомнил, о чем идет речь:

  • по всей Украине запрещается проведение массовых, культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек, кроме официальных спортивных мероприятий (проводятся без зрителей);
  • запрещается работа кинотеатров и театров с заполненностью более 50%;
  • запрещается работа музеев, которые не могут обеспечить пребывание в помещениях не более 1 человека на 20 кв. м;
  • количество людей в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения; Речь, в частности, о регулярных и нерегулярных перевозках пассажиров на городских автобусных маршрутах, в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном общественном транспорте;
  • запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), организация досуга в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах, закусочных, столовых, буфетах и ​​т.п.);
  • запрещается работа с 22:00 до 7:00 заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, буфетов и т.д.), кроме продажи еды на вынос и адресной доставки;
  • в заведениях общественного питания расстояние между столиками не должно быть меньше 2 метром, а за одним столиком разрешается пребывание до 4 человек без учета детей;
  • запрещается работа заведений, в которых не нанесена маркировка для соблюдения 1,5 м дистанции в очередях и работники не носят масок;
  • запрещается работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, реабилитационных учреждений, санаторно-курортных учреждений, стационарных отделений протезирования;
  • запрещается посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, специализированного художественного образования;
  • запрещается посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования, если там на самоизоляции находятся более 50% учащихся и педагогов;
  • запрещается проведение больницами плановых госпитализаций, кроме ургентных состояний и других случаев, когда отсрочка опасна для жизни;
  • запрещается деятельность спортзалов, где не обеспечивают плотность посетителей из расчета 1 человек на 20 кв. м.

Что касается карантина выходного дня, то, по информации министра, он будет действовать с полуночи субботы до полуночи понедельника.

В эти два дня к общим ограничениям добавляются такие запреты:

  • закрываются бары, рестораны, кафе и другие заведения общественного питания, возможна только торговля на вынос;
  • закрываются торгово-развлекательные центры и другие учреждения развлекательной деятельности;
  • закрываются учреждения торгового и бытового обслуживания населения, кроме учреждений торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами, где для этой деятельности отведено минимум 60% площади;
  • продолжат свою деятельность учреждения, которые предоставляют финансовые услуги и услуги по инкассации, почтовые сервисы, учреждения медицинской и ветеринарной практики, автозаправки (кроме зон питания), СТО;
  • закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки;
  • закрываются спортзалы и бассейны;
  • также предлагается внедрить рекомендации для выделения отдельного времени приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью в органах местного самоуправления на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.

По данным источников "Украинской правды" в Министерстве здравоохранения, локдаун выходного дня планируют продлить до конца года, а, возможно, и после Нового года. Это будет зависеть от эпидситуации.

Евгений Кизилов, УП
Темы: карантинКабинет министровкоронавирус


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