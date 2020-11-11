МОЗ: COVID розвивається ураганними темпами, потрібен повний локдаун на 3 тижні. Але

МОЗ вважає повний локдаун найкращим виходом із ситуації з коронавірусом, але оскільки цього не витримає економіка, пропонується варіант "карантину вихідного дня".

Джерело: очільник МОЗ Максим Степанов під час онлайн-засідання уряду 11 листопада

Пряма мова: "В нас ковід розвивається ураганними темпами, і я зараз не утрирую, а кажу так, як воно є. Ліжка заповнюються в геометричній прогресії: сьогодні на ранок - 28 тисяч 514 хворих на COVID-19.

Для нас, лікарів, найкращий спосіб – застосування повного локдауну не менше ніж на 3 тижні, це найкращий вихід, це те, що ми би хотіли, щоб було зроблено, щоб наша медична система витримала це навантаження. Але спираючись в тому числі на розрахунки Мінекономіки і Мінфінансів, ми не в змозі витримати повний локдаун, тому ми знаходимо баланс збереження здоров’я і запровадження протиепідемічних заходів".

Деталі: У зв’язку з вищеоголошеним МОЗ пропонує скасувати адаптивний карантин та запровадити карантин на вікенд.