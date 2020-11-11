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Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

Среда, 11 ноября 2020, 15:11

Минздрав считает полный локдаун лучшим выходом из ситуации с коронавирусом, но поскольку этого не выдержит экономика, предлагается вариант "карантина выходного дня".

Источник: глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-заседания правительства 11 ноября

Прямая речь: "У нас ковид развивается ураганными темпами, и я сейчас не утрирую, а говорю так, как оно есть. Кровати (в больницах) заполняются в геометрической прогрессии: сегодня утром - 28 тысяч 514 больных COVID-19.

Для нас, врачей, лучший способ - применение полного локдауна не менее чем на 3 недели, это лучший выход, это то, что мы бы хотели, чтобы было сделано, чтобы наша медицинская система выдержала эту нагрузку. Но опираясь в том числе на расчеты Минэкономики и Минфинансов, мы не в состоянии выдержать полный локдаун, поэтому мы находим баланс сохранения здоровья и введение противоэпидемических мероприятий".

Детали: В связи с вышесказанным Минздрав предлагает отменить адаптивный карантин и ввести карантин на уикенд.

Валентина Романенко, УП
Темы: Минздравкарантин


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