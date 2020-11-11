Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но...

Среда, 11 ноября 2020, 14:11
Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но...

Минздрав считает полный локдаун лучшим выходом из ситуации с коронавирусом, но поскольку этого не выдержит экономика, предлагается вариант "карантина выходного дня".

Источник: глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-заседания правительства 11 ноября

Прямая речь: "У нас ковид развивается ураганными темпами, и я сейчас не утрирую, а говорю так, как оно есть. Кровати (в больницах) заполняются в геометрической прогрессии: сегодня утром - 28 тысяч 514 больных COVID-19.

Для нас, врачей, лучший способ - применение полного локдауна не менее чем на 3 недели, это лучший выход, это то, что мы бы хотели, чтобы было сделано, чтобы наша медицинская система выдержала эту нагрузку. Но опираясь в том числе на расчеты Минэкономики и Минфинансов, мы не в состоянии выдержать полный локдаун, поэтому мы находим баланс сохранения здоровья и введение противоэпидемических мероприятий".

Детали: В связи с вышесказанным Минздрав предлагает отменить адаптивный карантин и ввести карантин на уикенд.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Минздрав
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Что делать, если у Helsi появились фейковые визиты к врачу – объясняет Минздрав
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: