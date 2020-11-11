Печерський суд визнав необґрунтованою підозру екссудді, який арештував Юлію Тимошенко

Печерський суд Києва відмовив Державному бюро розслідувань у дозволі на затримання колишнього судді Печерського суду Родіона Кірєєва.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу від 28 жовтня.

Деталі: Рішення прийняла суддя Світлана Волкова, яка звільнила з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника, що дозволило йому втекти.

Кірєєва підозрюють у порушенні права на захист колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, а також постановленні неправосудного рішення стосовно неї.

У 2014 році повідомлення про підозру надсилалося за місцем проживання Кірєєва і вручалося його матері, яка відмовилась від підписуватися про його отримання, оскільки вважає справу проти її сина назаконною.

Місцеперебування Кірєєва до цього часу не встановлено, за даними Державної прикордонної служби України офіційно державний кордон України він не перетинав. Разом з тим допитані як свідки батьки дружини Кірєєва розповіли, що з березня 2014 Родіон із дружиною та сином проживає у Сімферополі Автономної Республіки Крим. У 2014 колишнього суддю оголосили у загальноукраїнський розшук.

Періодично суд дає дозвіл на його затримання з метою приводу для обрання в судовому засіданні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У березні і вересні 2019 дозвіл на затримання давав Шевченківський суд Києва.

Після передачі справи з ГПУ до ДБР слідчий звернувся до Печерського суду.

Суддя Волкова, відмовляючи у затриманні Кірєєва, вказала на рішення Конституційного суду, яким визнано неконституційною статтю 375 ККУ про завідомо неправосудні рішення. Але втрату чинності цієї статті відтерміновано на 6 місяців, тому на момент розгляду клопотання стаття є чинна.

Але суддя зазначає, що для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України постановлене рішення, яке орган досудового розслідування вважає завідомо неправосудним, має бути скасоване у законному порядку.

5 серпня 2011 року Кірєєв змінив підсудній Тимошенко запобіжний захід із підписки на невиїзд на взяття під варту – це рішення не скасовувалось. Суддя Волкова вважає, що Кірєєв діяв в межах суддівського розсуду і мав право ухвалити таке рішення за наявності підстав.

Крім того до матеріалів клопотання слідчий не надав доказів, що суддя Кірєєв діяв із мотивів особистої помсти чи кар’єризму.

Відтак суддя Волкова не може визнати обґрунтованою підозру Кірєєву за ч.2 ст.375 ККУ.

А щодо підозри за ч. 1 ст. 374 ККУ (порушення права на захист), то за цей злочин передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 183 КПК передбачає до кого може бути застосований запобіжний у виді тримання під вартою. Зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено позбавлення волі на строк понад п’ять років або також і до п’яти, якщо особа переховувалась або перешкоджала слідству. Кірєєву за ч.2 ст.375 КК загрожувало від 5 до 8 років в’язниці, але суддя визнала в цій частині підозру необґрунтованою.

Таким чином, Печерський суд вважає, що підстав для тримання Кірєєва під вартою немає.

Нагадаємо: Кірєєв вів газову справу експрем'єрки Тимошенко і засудив її до семи років в'язниці.

14 липня 2016 року Кірєєв склав присягу адвоката в Москві. Ця дата зафіксована у віснику адвокатської палати.