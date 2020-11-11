Печерский суд признал необоснованным подозрение экс-судье, который арестовал Юлию Тимошенко

Печерский суд Киева отказал Государственному бюро расследований в разрешении на задержание бывшего судьи Печерского суда Родиона Киреева.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 28 октября.

Детали: Решение приняла судья Светлана Волкова, которая освободила из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника, что позволило ему бежать.

Киреева подозревают в нарушении права на защиту бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, а также вынесении неправосудного решения по ней.

В 2014 году сообщение о подозрении направлялось по месту жительства Киреева и вручалось его матери, которая отказалась от подписываться о его получении, поскольку считает дело против ее сына незаконным.

Местонахождение Киреева до сих пор не установлено, по данным Государственной пограничной службы Украины официально государственную границу Украины он не пересекал. Вместе с тем допрошенные как свидетели родители жены Киреева рассказали, что с марта 2014 Родион с женой и сыном проживает в Симферополе Автономной Республики Крым. В 2014 бывшего судью объявили во всеукраинский розыск.

Периодически суд дает разрешение на его задержание с целью привода для избрания в судебном заседании пресечения в виде содержания под стражей.

В марте и сентябре 2019 года разрешение на задержание давал Шевченковский суд Киева.

После передачи дела из ГПУ в ГБР следователь обратился в Печерский суд.

Судья Волкова, отказывая в задержании Киреева, указала на решение Конституционного суда, которым признана неконституционной статью 375 УК о заведомо неправосудных решениях. Но прекращение действия этой статьи отложено на 6 месяцев, поэтому на момент рассмотрения ходатайства статья является действующей.

В то же время судья отмечает, что для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 375 УК Украины вынесенное решение, которое орган досудебного расследования считает заведомо неправосудным, должно быть отменено в законном порядке.

5 августа 2011 года Киреев изменил подсудимой Тимошенко меру пресечения с подписки на невыезде на взятие под стражу - это решение не отменялось. Судья Волкова считает, что Киреев действовал в пределах судейского усмотрения и вправе принять такое решение при наличии оснований.

Кроме того к материалам ходатайства следователь не предоставил доказательств, что судья Киреев действовал по мотивам личной мести или карьеризма.

Поэтому судья Волкова не может признать обоснованным подозрение Кирееву по ч.2 ст.375 УК.

Относительно подозрения по ч. 1 ст. 374 УК (нарушение права на защиту), то за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 183 УПК предусматривает, к кому может быть применена мера в виде содержания под стражей. В частности, к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы на срок свыше пяти лет или также и к пяти, если лицо скрывалось или препятствовало следствию. Кирееву по ч.2 ст.375 УК грозило от 5 до 8 лет тюрьмы, но судья признала в этой части подозрение необоснованным.

Таким образом, Печерский суд считает, что оснований для содержания Киреева под стражей нет.

Напомним: Киреев вел газовое дело экс-премьера Тимошенко и приговорил ее к семи годам тюрьмы.

14 июля 2016 года Киреев принял присягу адвоката в Москве. Эта дата зафиксирована в журнале адвокатской палаты.