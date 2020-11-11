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Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА

Середа, 11 листопада 2020, 15:49

Кабінет міністрів погодив призначення нових глав Одеської, Миколаївської та Сумської областей.

Джерело: засідання Кабміну 11 листопада

Деталі: Зокрема, уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.

Прем’єр та міністр охорони здоров’я закликали майбутніх очільників ОДА сконцентруватися на боротьбі з COVID-19, забезпечити регіони ліжко-місцями та киснем для хворих на коронавірус.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан опублікував усі кадрові рішення, які 11 листопада приняв уряд. 

Зокрема, він повідомив, що урядовці погодили звільнення Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської ОДА (за угодою сторін). 

Що було раніше: 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівОдеська областьСумська областьМиколаївська область


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