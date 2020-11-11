Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

Среда, 11 ноября 2020, 14:49
Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

Кабинет министров согласовал назначение новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.

Источник: заседание Кабмина 11 ноября

Детали: В частности, правительство согласовало назначение Сергея Гриневецкого на должность главы Одесской ОГА, Виталия Кима - главой Николаевской ОГА, Василия Фому - главой Сумской ОГА.

Премьер и министр здравоохранения призвали будущих руководителей ОГА сконцентрироваться на борьбе с COVID-19, обеспечить регионы койко-местами и кислородом для больных на коронавирус.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан опубликовал все кадровые решения, которые 11 ноября приняло правительство.

В частности, он сообщил, что чиновники согласовали увольнение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА (по соглашению сторон).

Что было раньше: 5 ноября президент Владимир Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровОдесская областьСумская областьНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин назначил главу Нацполиции
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Кабмин изменил порядок предоставления единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: