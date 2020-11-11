Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава Закарпаття повідомив про "найскандальнішу земельну афера року"

Середа, 11 листопада 2020, 17:02

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що колишні управлінці місцевого Держгеокадастру "віджали" 200 га земель області.

Джерело: Facebook-сторінка Петрова

Дослівно: "У ці хвилини відбувається засідання КМУ ініційоване головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на якому розглядається передача об’єднаним територіальним громадам земель державної власності.

Моя позиція з перших днів призначення на посаду – повний мораторій на відчуження державних земель до передачі їх у власність ОТГ. Просив "земельників" дотримуватися цього принципу.

Однак, скориставшись відрядженням керівництва Управління до Києва, окремі негідники-чиновники із числа колишніх начальників цього відомства, вдалися до відчайдушних кроків. Застосували масштабну схему відчуження більше 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області.

Звертаюся до усіх правоохоронців області – миттєво відреагувати на дані факти. Найскандальніша земельна афера року повинна стати наймасштабнішою кримінальною справою останніх років!"

Деталі: Петров закликав сприймати відповідний допис як офіційне звернення до Закарпатської обласної прокуратури.

Українська правда
Теми: Закарпаттяземля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА

оновленоУряд скасував адаптивний карантин і ввів локдаун вихідного дня. Список заборон

МОЗ: COVID розвивається ураганними темпами, потрібен повний локдаун на 3 тижні. Але

У Єревані мітинги, сутички й затримання. Люди вимагають відставки Пашиняна

Україна вважає війну у Нагірному Карабаху завершеною

інфографікаЗ'явився новий президентський рейтинг: лідер і головний опонент не змінилися

Усі новини...
Закарпаття
"Слуга народу" відреагувала на затримання свого кандидата: очікуємо на справедливий вирок
Русинська карта. Як ми шукали руку Москви і сепаратистів на Закарпатті ─ репортаж із Ужгорода
На хабарі впіймали голову ОТГ на Закарпатті від "Слуги народу"
Останні новини
17:20
"Карантин вихідного дня": транспорт працюватиме
17:16
В Австрії пропонують ув’язнювати потенційних терористів на необмежений час
17:11
Стало відомо, скільки коштуватимуть в Україні нові Mac Mini і MacBook Pro
17:06
Директора лікарні у Черкасах спіймали на розтраті 3 млн під час закупівлі медобладнання
17:06
ОАСК завернув позов про скасування результатів "опитування Зеленського"
17:02
Глава Закарпаття повідомив про "найскандальнішу земельну афера року"
16:38
У Німеччині пограбували митницю: просвердлили сейф і вкрали 6,5 млн євро
16:19
Мільярд з "ковідних" коштів на дороги перейде лікарням
16:18
Кулеба про рішення уряду РФ: Україна закрила торгові представництва ще три місяці тому
16:16
Карантин "вихідного дня" буде до кінця року – джерела
Усі новини...