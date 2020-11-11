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Глава Закарпаття повідомив про "найскандальнішу земельну афера року"

Середа, 11 листопада 2020, 16:02
Глава Закарпаття повідомив про найскандальнішу земельну афера року

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що колишні управлінці місцевого Держгеокадастру "віджали" 200 га земель області.

Джерело: Facebook-сторінка Петрова

Дослівно: "У ці хвилини відбувається засідання КМУ ініційоване головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на якому розглядається передача об’єднаним територіальним громадам земель державної власності.

Моя позиція з перших днів призначення на посаду – повний мораторій на відчуження державних земель до передачі їх у власність ОТГ. Просив "земельників" дотримуватися цього принципу.

Однак, скориставшись відрядженням керівництва Управління до Києва, окремі негідники-чиновники із числа колишніх начальників цього відомства, вдалися до відчайдушних кроків. Застосували масштабну схему відчуження більше 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області.

Звертаюся до усіх правоохоронців області – миттєво відреагувати на дані факти. Найскандальніша земельна афера року повинна стати наймасштабнішою кримінальною справою останніх років!"

Деталі: Петров закликав сприймати відповідний допис як офіційне звернення до Закарпатської обласної прокуратури.

Українська правда

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Теми: Закарпаттяземля
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