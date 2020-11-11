Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"

Среда, 11 ноября 2020, 16:02
Глава Закарпатья сообщил о самой скандальной земельной афере года

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что бывшие управленцы местного Госгеокадастра "отжали" 200 га земель области.

Источник: Facebook-страница Петрова

Дословно: "В эти минуты проходит заседание КМУ, которое инициировал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, на котором рассматривается передача объединенным территориальным общинам земель государственной собственности.

Моя позиция с первых дней назначения на должность - полный мораторий на отчуждение государственных земель до передачи их в собственность ОТО. Просил "земельщиков" придерживаться этого принципа.

Однако, воспользовавшись командировкой руководства Управления в Киев, отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства, прибегли к отчаянным шагам. Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно из-за пределов области.

Обращаюсь ко всем правоохранителей области - мгновенно отреагировать на данные факты. Самая скандальная земельная афера года должна стать самым масштабным уголовным делом последних лет!"

Детали: Петров призвал воспринимать соответствующее сообщение как официальное обращение в Закарпатскую областную прокуратуру.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Закарпатье
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: