Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что бывшие управленцы местного Госгеокадастра "отжали" 200 га земель области.

Источник: Facebook-страница Петрова

Дословно: "В эти минуты проходит заседание КМУ, которое инициировал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, на котором рассматривается передача объединенным территориальным общинам земель государственной собственности.

Моя позиция с первых дней назначения на должность - полный мораторий на отчуждение государственных земель до передачи их в собственность ОТО. Просил "земельщиков" придерживаться этого принципа.

Однако, воспользовавшись командировкой руководства Управления в Киев, отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства, прибегли к отчаянным шагам. Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно из-за пределов области.

Обращаюсь ко всем правоохранителей области - мгновенно отреагировать на данные факты. Самая скандальная земельная афера года должна стать самым масштабным уголовным делом последних лет!"

Детали: Петров призвал воспринимать соответствующее сообщение как официальное обращение в Закарпатскую областную прокуратуру.