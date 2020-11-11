Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"

Среда, 11 ноября 2020, 17:02

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что бывшие управленцы местного Госгеокадастра "отжали" 200 га земель области.

Источник: Facebook-страница Петрова

Дословно: "В эти минуты проходит заседание КМУ, которое инициировал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, на котором рассматривается передача объединенным территориальным общинам земель государственной собственности.

Моя позиция с первых дней назначения на должность - полный мораторий на отчуждение государственных земель до передачи их в собственность ОТО. Просил "земельщиков" придерживаться этого принципа.

Однако, воспользовавшись командировкой руководства Управления в Киев, отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства, прибегли к отчаянным шагам. Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно из-за пределов области.

Обращаюсь ко всем правоохранителей области - мгновенно отреагировать на данные факты. Самая скандальная земельная афера года должна стать самым масштабным уголовным делом последних лет!"

Детали: Петров призвал воспринимать соответствующее сообщение как официальное обращение в Закарпатскую областную прокуратуру.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеземля


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Закарпатье
"Слуга народа" отреагировала на задержание своего кандидата: ожидаем справедливый приговор
Русинская карта. Как мы искали руку Москвы и сепаратистов на Закарпатье ─ репортаж из Ужгорода
На взятке поймали главу ОТГ на Закарпатье от "Слуги народа"
Последние новости
17:43
В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Все новости...