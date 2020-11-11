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У справі Майдану судитимуть діючого чиновника поліції Києва

Середа, 11 листопада 2020, 18:31

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт стосовно діючого заступника начальника відділу поліції Києва. Його звинувачують в тому, що в січні 2014 року він затримав і сфабрикував справу проти учасника акцій протесту на Майдані.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: 21 січня 2014 року підсудний, який тоді працював столичним слідчим поліції, затримав на вул. Грушевського протестувальника, склав і підписав повідомлення йому про підозру у вчиненні нібито масових заворушень.

Крім того, правоохоронець підробив та подав до районного суду Києва клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було протиправно задоволено судом.

Правоохоронцю інкримінують скоєння за попередньою змовою групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, службового підроблення, перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, завідомо незаконного затримання, та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності ( ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Чому це важливо: В січні 2014 року після активізації спротиву євромайданівців на вулиці Грушевського представники силових структур розгорнули ціле полювання на учасників акцій протесту. Їх затримували "беркутівці" та хапали "тітушки". За підробними звинуваченнями і фальсифікованими доказами суди відправляли активістів під арешт.

Суд не брав до уваги свідків захисту, заслуховуючи лише свідків обвинувачення, якими виступали самі ж "правоохоронці". Свідки судових процесів зазначали, що протоколи затримання активістів писалися "як під копірку".

Передісторія: У квітні цьому поліцейському повідомили про підозру у перешкоджанні акціям протесту.

Українська правда
Теми: МайданполіціяКиївкримінал


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