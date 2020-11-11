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По делу Майдана будут судить действующего чиновника полиции Киева

Среда, 11 ноября 2020, 17:31
По делу Майдана будут судить действующего чиновника полиции Киева

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении действующего заместителя начальника отдела полиции Киева. Его обвиняют в том, что в январе 2014 года он задержал и сфабриковал дело против участника акций протеста на Майдане.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: 21 января 2014 года подсудимый, который тогда работал столичным следователям полиции, задержал на ул. Грушевского протестующего, составил и подписал сообщение ему о подозрении в совершении якобы массовых беспорядков.

Кроме того, правоохранитель подделал и подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.

Полицейскому инкриминируют совершение по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собрания, служебного подлога, превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, заведомо незаконное задержание, и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Почему это важно: В январе 2014 года после активизации сопротивления евромайдановцев на улице Грушевского представители силовых структур развернули целую охоту на участников акций протеста. Их задерживали "беркутовцы" и хватали "титушки". По поддельным обвинениями и фальсифицированным доказательствам суды отправляли активистов под арест.

Суд не принимал во внимание свидетелей защиты, слушая только свидетелей, которыми выступали сами же "правоохранители". Свидетели судебных процессов отмечали, что протоколы задержания активистов писались "как под копирку".

Предыстория: В апреле этому полицейскому сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.

Украинская правда
Темы: МайданполицияКиевкриминал
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