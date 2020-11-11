У ЦВК пояснили, чому досі не встановили результати місцевих виборів

За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії від відповідних ТВК, станом на 11 листопада 2020 року встановлено результати майже 99,24 % виборів депутатів місцевих рад, а також майже 99,51 % – сільських, селищних та міських голів.

Джерело: заява ЦВК

Деталі: ЦВК повинна була встановити усі результати місцевих виборів ще 6 листопада. Станом на 11 листопада не встановлені результати 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голів.

У комісії пояснюють, що затримка зумовлена двома причинами: численними оскарженнями субʼєктами виборчого процесу результатів виборів у судах та проведенням територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях.

Дослівно: "Через судові оскарження Марганецька міська ТВК (Дніпропетровська область) не встановила результати виборів міського голови, а Криворізька міська ТВК – депутатів міської ради та міського голови. Овруцька міська ТВК (Житомирська область) та Камʼянська міська ТВК (Черкаська область) досі не встановили результати виборів депутатів міської ради та міського голови через судові рішення щодо повторного підрахунку голосів виборців та складання уточнених протоколів про підрахунок голосів відповідно.

Повторний підрахунок голосів за рішенням суду став причиною затримки встановлення результатів виборів депутатів селищної ради та селищного голови Коцюбинською селищною ТВК (Київська область), а також депутатів селищної ради Калинівською селищною ТВК (Київська область).

Разом з тим Васильківська міська ТВК (Київська область) та Чернівецька міська ТВК мають встановити підсумки та результати місцевих виборів (депутатів міських рад та міських голів) сьогодні до кінця дня. Відповідно через не встановлення підсумків голосування зазначеними комісіями поки що не встановлені й результати виборів депутатів Київської та Чернівецької обласних рад, а також Обухівської та Чернівецької районних рад".

Довідково: Центральна виборча комісія пояснює, що вона не встановлює результати місцевих виборів. Відповідно до Виборчого кодексу результати місцевих виборів встановлюють відповідні територіальні виборчі комісії та не пізніше як на пʼятий день після дня встановлення офіційно оприлюднюють їх у місцевих засобах масової інформації.

Таким чином розміщені на офіційному вебсайті ЦВК результати місцевих виборів не можна вважати офіційними, вони мають винятково інформаційний характер.

Нагадаємо: 11 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав листа до ЦВК із закликом негайно встановити та оприлюднити результати голосування на місцевих виборах.