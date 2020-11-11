В ЦИК объяснили, почему до сих пор не установили все результаты местных выборов

По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии от соответствующих ТИК, по состоянию на 11 ноября 2020 установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.

Источник: заявление ЦИК

Детали: ЦИК должна была установить все результаты местных выборов еще 6 ноября. По состоянию на 11 ноября не установлены результаты 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов.

В комиссии объясняют, что задержка обусловлена ​​двумя причинами: многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса и результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках.

Дословно: "Через судебные обжалования Марганецкая городская ТИК (Днепропетровская область) не установила результаты выборов городского головы, а Криворожская городская ТИК - депутатов городского совета и городского головы. Овруцкая городская ТИК (Житомирская область) и Каменская городская ТИК (Черкасская область) до сих пор не установили результаты выборов депутатов городского совета и городского головы через судебные решения о повторном подсчете голосов избирателей и составлении уточненных протоколов о подсчете голосов соответственно.

Повторный подсчет голосов по решению суда стал причиной задержки установления результатов выборов депутатов поселкового совета и поселкового головы Коцюбинским поселковым ТВК (Киевская область), а также депутатов поселкового совета Калиновского поселкового ТИК (Киевская область).

Вместе с тем Васильковская городская ТИК (Киевская область) и Черновицкая городская ТИК должны установить итоги и результаты местных выборов (депутатов городских советов и городских голов) сегодня до конца дня. Соответственно через не установление итогов голосования указанными комиссиями пока не установлены и результаты выборов депутатов Киевского и Черновицкого областных советов, а также Обуховского и Черновицкого районных советов".

Справка: Центральная избирательная комиссия объясняет, что она не устанавливает результаты местных выборов. Согласно Избирательного кодекса результаты местных выборов устанавливают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародуют их в средствах массовой информации.

Таким образом, размещены на официальном веб-сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они носят исключительно информационный характер.