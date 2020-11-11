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"Українська правда" найпопулярніша серед новинних сайтів України – дослідження

Середа, 11 листопада 2020, 22:19
Українська правда найпопулярніша серед новинних сайтів України – дослідження

За даними проєкту інтернет-досліджень Kantar TNS CMeter у вересні та жовтні "Українська правда" була найпопулярнішим новинним сайтом.

Джерело: Kantar

Деталі: Серед новинних сайтів УП на першому місці, а серед усіх сторінок в українському сегменті інтернету – на 12.

Перша трійка незмінна: Google, Youtube, Facebook. За ними Wikipedia.

Заборонений законом "Вконтактє" на 17 місці в топі.

Під час пандемії через перехід на дистанційне навчання, зазначають дослідники, збільшилося охоплення домену вишів України Edu.ua.

 

Дослідження CMeter об’єднує дані з 3-х джерел:

  • Site-centric- лічильники, інтегровані в сайти.
  • Frame-centric- лічильники встановлені в фреймі банерної мережі.
  • User-centric- панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом.

Компанія запевняє, що дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Українська правда

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Теми: рейтинг
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