Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Українська правда" найпопулярніша серед новинних сайтів – дослідження

Середа, 11 листопада 2020, 23:19

За даними проєкту інтернет-досліджень Kantar TNS CMeter у вересні та жовтні "Українська правда" була найпопулярнішим новинним сайтом.

Джерело: Kantar

Деталі: Серед новинних сайтів УП на першому місці, а серед усіх сторінок в українському сегменті інтернету – на 12.

Перша трійка незмінна: Google, Youtube, Facebook. За ними Wikipedia.

Заборонений законом "Вконтактє" на 17 місці в топі.

Під час пандемії через перехід на дистанційне навчання, зазначають дослідники, збільшилося охоплення домену вишів України Edu.ua.

 

Дослідження CMeter об’єднує дані з 3-х джерел:

  • Site-centric- лічильники, інтегровані в сайти.
  • Frame-centric- лічильники встановлені в фреймі банерної мережі.
  • User-centric- панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом.

Компанія запевняє, що дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Українська правда
Теми: рейтинг


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографіка"Українська правда" найпопулярніша серед новинних сайтів – дослідження

Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"

Разумков заразився коронавірусом

Карантин "вихідного дня" буде до кінця року – джерела

Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА

оновленоУряд скасував адаптивний карантин і ввів локдаун вихідного дня. Список заборон

Усі новини...
рейтинг
З'явився новий президентський рейтинг: лідер і головний опонент не змінилися
Половина виборців не брали участі в опитуванні від Зеленського – "Рейтинг"
У мережі підловили сторінки, які хвалили Пальчевського, а потім почали його "мочити"
Останні новини
23:19
інфографіка"Українська правда" найпопулярніша серед новинних сайтів – дослідження
22:56
Байден готує переїзд до Білого дому попри опір Трампа
22:39
Ефективна на 90% вакцина Pfizer може мати проблеми з розповсюдженням
22:15
Новини економіки: реакція на "карантин вихідного дня", кошти з доріг "перекинули" на лікарні
21:59
фотоВ Одесі готували масову фальсифікацію на другий тур виборів мера – СБУ
21:40
У Саудівській Аравії стався вибух на заході за участі євродипломатів, є постраждалі
21:23
Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"
21:09
Італія перетнула позначку в 1 млн випадків коронавірусу
20:55
Через "карантин вихідного дня" доведеться закрити кінотеатри і звільнити співробітників – "Планета кіно"
20:41
У ЦВК пояснили, чому досі не встановили результати місцевих виборів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!