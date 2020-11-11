За даними проєкту інтернет-досліджень Kantar TNS CMeter у вересні та жовтні "Українська правда" була найпопулярнішим новинним сайтом.

Джерело: Kantar

Деталі: Серед новинних сайтів УП на першому місці, а серед усіх сторінок в українському сегменті інтернету – на 12.

Перша трійка незмінна: Google, Youtube, Facebook. За ними Wikipedia.

Заборонений законом "Вконтактє" на 17 місці в топі.

Під час пандемії через перехід на дистанційне навчання, зазначають дослідники, збільшилося охоплення домену вишів України Edu.ua.

Дослідження CMeter об’єднує дані з 3-х джерел:

Site-centric- лічильники, інтегровані в сайти.

Frame-centric- лічильники встановлені в фреймі банерної мережі.

User-centric- панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом.

Компанія запевняє, що дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.