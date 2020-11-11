"Украинская правда" самая популярная среди новостных сайтов Украины – исследование
Среда, 11 ноября 2020, 22:19
По данным проекта интернет-исследований Kantar TNS CMeter в сентябре и октябре "Украинская правда" была самым популярным новостным сайтом.
Источник: Kantar
Детали: Среди новостных сайтов "Украинская правда" на первом месте, а среди всех страниц в украинском сегменте интернета – на 12.
Первая тройка неизменна: Google, Youtube, Facebook. За ними Wikipedia.
Запрещенный законом "Вконтакте" на 17 месте в топе.
Во время пандемии из-за перехода на дистанционное обучение, отмечают исследователи, увеличился охват домена вузов Украины Edu.ua.
Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников:
- Site-centric- счетчики, интегрированные в сайты.
- Frame-centric- счетчики, установленные в фрейме баннерной сети.
- User-centric- панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах, наряду со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респонденты), также фиксирует контакт панелистов с контентом.
Компания уверяет, что данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.
Украинская правда