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"Украинская правда" самая популярная среди новостных сайтов Украины – исследование

Среда, 11 ноября 2020, 23:19

По данным проекта интернет-исследований Kantar TNS CMeter в сентябре и октябре "Украинская правда" была самым популярным новостным сайтом.

Источник: Kantar

Детали: Среди новостных сайтов "Украинская правда" на первом месте, а среди всех страниц в украинском сегменте интернета – на 12.

Первая тройка неизменна: Google, Youtube, Facebook. За ними Wikipedia.

Запрещен законом "Вконтакте" на 17 месте в топе.

Во время пандемии из-за перехода на дистанционное обучение, отмечают исследователи, увеличился охват домена вузов Украины Edu.ua.

 

Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников:

  • Site-centric- счетчики, интегрированные в сайты.
  • Frame-centric- счетчики, установленные в фрейме баннерной сети.
  • User-centric- панель, респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах, наряду со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респонденты), также фиксирует контакт панелистов с контентом.

Компания уверяет, что данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

Украинская правда
Темы: рейтинг


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